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بولندا تعلن استقبال 5.3 مليون لاجئ من أوكرانيا حتى الآن

الأحد، 07 أغسطس 2022 11:03 ص
بولندا تعلن استقبال 5.3 مليون لاجئ من أوكرانيا حتى الآن لاجئون _ أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأحد، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا، ارتفع إلى 5 ملايين و322 ألف لاجئ، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في شهر فبراير الماضي.
 
وأوضحت الوكالة -حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية - أن بولندا استقبلت السبت، 25 ألف وافد من أوكرانيا، فيما غادر 28 ألفا و100 شخص للعودة إلى بلادهم، مشيرة إلى أن عدد العائدين إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن 3 ملايين و437 ألف شخص، وذلك منذ شهر فبراير الماضي.
 
يشار إلى أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.
 
 

بولندا

اوكرانيا

لاجئين

مهاجرين

الحرب الأوكرانية



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