بكين: سنحطم أوهام سلطات تايوان حول تحقيق الاستقلال بدعم من واشنطن

اتهم وزير الخارجية الصينى وانج يى، الحكومة الأمريكية بالتخطيط لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسى بيلوسى إلى تايوان، لإحداث أزمة وزيادة وجودها العسكرى فى المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية الصينى، إن الولايات المتحدة تميل إلى خلق مشكلة أولا، ثم استخدامها لتعزيز أجندتها الاستراتيجية، وهناك دلائل تشير إلى أن الولايات المتحدة قد لعبت مرة أخرى الحيلة القديمة فى التخطيط لزيارة نانسى بيلوسى المفاجئة، وهى الآن تنتهز الفرصة لتصعيد وجودها العسكرى فى المنطقة، مؤكدا أن هذا يتطلب من جميع الاطراف ابداء اليقظة وتقديم معارضة حازمة.

وأوضح وزير الخارجية الصينى أن إجراءات الصين لحماية سيادتها عادلة ومتناسبة وشرعية، لافتا إلى أن موقف الصين الصارم، فضلا عن الإجراءات التى تتخذها، عادل، وعقلانى، وشرعى، وضرورى، ومنفتح، ومتناسب. ويهدف إلى حماية سيادة جمهورية الصين الشعبية وسلامة أراضيها، والصين لن تسمح للولايات المتحدة بحكمها عبر تايوان، كما أنها ستحطم أوهام سلطات الجزيرة حول تحقيق الاستقلال بدعم من واشنطن.