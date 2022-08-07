بعد تراجع سعره.. ننشر أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض والبلدي

وأكد اتحاد منتجي الدواجن في بيان، ضرورة دعم المنتج المصرى لا سيما بعد زيادة أسعار الأعلاف 2000 جنيه الأسبوع الماضي، مما رفع أسعار الدواجن والبيض.

وأوضح الاتحاد أن سعر طبق البيض في المزرعة يبلغ 55 جنيها، بينما يبلغ للمستهلك 65 جنيه، كما تراجعت أسعار الدواجن نتيجة المعروض الكبير لتبلغ 29 جنيها في المزرعة و35 جنيها للمستهلك.