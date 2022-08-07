بروتين فى الدم يتنبأ بالإصابة بمرض السكري والسرطان

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة عن أن المستويات المرتفعة من بروتين معين فى الدم مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري والسرطان، وقال الباحثون إن المستويات العالية من بروتين البروستاسين - الموجود بشكل رئيسي في الخلايا الظهارية، التي تبطن أسطح وأعضاء الجسم- مرتبطة بمرض السكري والسرطان، بحسب موقع "Health".

وفي هذه الدراسة، حلل الباحثون عينات دم مأخوذة من حوالي 4700 شخص بالغ سويدي في منتصف العمر كجزء من دراسة كبيرة أجريت منذ عام 1993.



وقال الباحثون إن البروستازين يساعد في تنظيم توازن الصوديوم وحجم الدم وضغط الدم، ويرتبط البروتين أيضًا بعملية التمثيل الغذائي للجلوكوز في الدم.



ووجد الباحثون أنه على مدى متابعة استمرت 22 عامًا، كان المشاركون الذين لديهم أعلى مستويات من البروستاسين أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 76 ٪ مقارنة بأولئك الذين لديهم أدنى مستويات.

علاوة على ذلك ، فإن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات بروستاسين في الدم هم أكثر عرضة للوفاة من السرطان بنسبة 43٪ مقارنة بأولئك الذين لديهم أدنى مستويات.



وأظهرت النتائج أنه مقابل كل مضاعفة لتركيزات البروستاسين في الدم، يزداد خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 139٪ بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم.



بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، فإن كل مضاعفة لتركيز البروستاسين تزيد من خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 24٪.



قال الباحث الرئيسي الدكتور شيو باو، من المستشفى التابع لكلية الطب بجامعة نانجينج في الصين: "البروستازين هو علامة خطر محتملة جديدة لتطور مرض السكري والوفيات بالسرطان، خاصة في الأفراد الذين يعانون من ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم".

وقال الباحثون إن مستويات البروستاسين تنبأت بشكل أفضل بمرض السكري لدى المشاركين الأصغر سنًا ، وكذلك أولئك الذين لديهم مستويات جلوكوز منخفضة في الدم ووظائف أفضل للكلى.



قد تعوض مستويات البروستاسين المرتفعة عن استجابة الجسم لارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مفرط، ولكن يبدو أنها غير كافية لوقف أو عكس السيطرة على الجلوكوز المتدهور.