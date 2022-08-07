بايدن يخرج أخيرا من عزلة كورونا.. ويتجه إلى شاطئ ريهوبوث

كتب: إيهاب محمد

غادر الرئيس جو بايدن البيت الأبيض متوجهاً إلى شاطئ ريهوبوث، صباح الأحد، بعد إطلاق سراحه من العزلة المرضية لفيروس كورونا، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

أجرى بايدن اختبارًا سلبيًا للمرة الثانية، وسمح له طبيبه بالمشاركة العامة والسفر.



تقرير ديلى ميل

وصل بايدن إلى شاطئ ديلاوير بعد ذلك بوقت قصير، حيث سيتم لم شمله مع جيل بايدن، حيث كانت آخر مرة رأى فيها بايدن، السيدة الأولى كانت فى 20 يوليو.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض عند مغادرته "أشعر أنني بحالة جيدة".



تقرير الطبيب بتاريخ اليوم

وأخيرا، جاءت نتيجة اختبار بايدن البالغ من العمر 79 عامًا سلبية لـ كورنا أمس السبت، بعد فترة من إصابته بالعدوى بالفيروس، جاءت نتيجة اختباره سلبية مرة أخرى يوم الأحد.

كتب طبيب البيت الأبيض الدكتور كيفن سي أو كونور، "هذا الصباح كان اختبارSARS-coV-2 الذى أجراه الرئيس سلبيًا لليوم الثاني على التوالى".



بايدن يخرج من البيت الابيض



لحظة نزوله من الطائرة

وأشار إلى أنه "سيعود بأمان إلى المشاركة العامة والسفر الرئاسى".