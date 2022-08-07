بالأسماء.. قرار جمهورى بترقية 368 بالنيابة العامة

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 350 لسنة 2022 بترقية عددا من معاونى النيابة العامة إلى وظيفة مساعدى النيابة العامة.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.