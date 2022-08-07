الرئيسية أخبار عاجلة بالأسماء.. قرار جمهورى بترقية 368 بالنيابة العامة الأحد، 07 أغسطس 2022 05:20 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 350 لسنة 2022 بترقية عددا من معاونى النيابة العامة إلى وظيفة مساعدى النيابة العامة. نشر القرار فى الجريدة الرسمية. السيسى الرئيس السيسى النيابه العامه الجريدة الرسميه السيسي الرئيس السيسي الجريدة الرسمية النيابة العامة عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يتابع استراتيجية الدولة للطاقة الجديدة والمستدامة والتغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية.. ويوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الزراعية الأحد، 07 أغسطس 2022 03:46 م الرئيس السيسي يوجه بتعزيز خطط زيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها الأحد، 07 أغسطس 2022 03:40 م قرار جمهورى بتكليف محمد فريد صالح رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام الأحد، 07 أغسطس 2022 03:37 م الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية فجرا ويعقد لقاء مع الطلبة السبت، 06 أغسطس 2022 12:38 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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