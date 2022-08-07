بابا الفاتيكان: السماح لسفن الحبوب بمغادرة الموانئ الأوكرانية "بادرة أمل"

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أعرب بابا الفاتيكان البابا فرانسيس عن ترحيبه بالسماح لسفن الحبوب بمغادرة الموانئ الأوكرانية، مشيرا إلى أن الاتفاق يعطي "بادرة" أمل في إمكانية التوصل إلى سلام عادل ودائم.



وقال البابا فرانسيس - في عظته الأسبوعية أمام المحتشدين في ساحة القديس بطرس، اليوم الأحد، بحسب ما أورده موقع (فاتيكان نيوز) - "أود أن أرحب بمغادرة أولى السفن المحملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا".



وأضاف: "الاتفاق يرسم الطريق للمضي قدمًا نحو السلام.. وهذه الخطوة تدل على إمكانية الحوار وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الجميع".