انقلاب سيارة نقل محملة بكونتنر بالمحلة يتسبب في شلل مروري

الغربية مصطفى عادل

تعطلت حركة المرور بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، بعد انقلاب سيارة نقل محمل عليها كونتنر أسفل كوبري البوابة الأولي بالمدينة، في الاتجاه المؤدي لشارع البحر وميدان الشون.

وتسبب الحادث في تعطل حركة المرور، وتم تحويل الطريق للطريق المعاكس للحد من الزحام وتكدس السيارات.

وتلقت غرفة عمليات قسم مرور المحلة بلاغا بانقلاب سيارة نقل محمل عليها كونتنر أسفل كوبري البوابة الأولي وتعطل حركة المرور

انتقل رجال المرور لمكان البلاغ تحت اشراف المقدم أيمن مكاوي رئيس قسم مرور المحلة وتم تحويل الطريق للاتجاه المعاكس للحد من الزحام وتكدس السيارات.

فيما تم الاستعانة بونش لرفع السيارة والكونتنر وإعادة حركة المرور.