اليوم السابع: المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022 تنطلق الخميس

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية.. الرئيس يطلع على مستجدات مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار.. تفاصيل القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.. المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022 تنطلق الخميس

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الرئيس السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية.. الرئيس يطلع على مستجدات مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار.. ويوجه بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها

المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022 تنطلق الخميس.. %89.02 حد أدنى لعلمى علوم و 83.17 % للشعبة الهندسية و 64.51 % للأدبى.. بإجمالى 117758 طالبا بجميع الشعب.. وتسجيل الرغبات يستمر لمدة 5 أيام بموقع التنسيق الإلكترونى

تفاصيل القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.. «اليوم السابع» تقدم الإجابة عن 20 سؤالا حول تنسيق العام الدراسى 2022 – 2023.. 160 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات.. ومكتب التنسيق يبدأ فى عمل شرائح المجموع

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