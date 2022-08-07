النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية فى مصرع عامل بالساحل

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة الساحل، سرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية، حول واقعة مصرع عامل سقط عليه مكبس حديدى داخل مصنع فى منطقة الساحل أثناء عمله، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقى والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وكانت مناظرة النيابة العامة، كشفت أن الوفاة حدثت نتيجة كسور في جمجمة الرأس، ما أدى إلى حدوث نزيف داخلي، الأمر الذي أدى إلى وفاته في الحال قبل نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل تلقت بلاغًا من أحد المصانع بدائرة قسم الشرطة يفيد بسقوط مكبس حديدي على أحد العمال ووفاته في الحال، وعلي الفور انتقلت قوات الامن الي المكان.

وبالفحص تبين العثور علي جثة عامل وسط بركة من الدماء، ورجحت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وأضافت التحريات أنه أثناء مباشرة المتوفى لمهام عمله داخل المصنع سقط عليه المكبس دون تدخل أحد العاملين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وأمرت النيابة بنقل جثة العامل إلى مشرحة زينهم لتوقيع الكشف الطبي عليه.