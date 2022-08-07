النيابة الإدارية تستقبل الأحد المقبل المتقدمين لشغل وظيفة معاون من دفعة 2021

كتب سليم على

تستقبل الأحد المقبل، هيئة النيابة الإدارية في مقرها بميدان النجدة بمدينة السادس من أكتوبر، المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2021 من كليات حقوق جامعات أزهر دمنهور، أزهر الإسكندرية، أزهر المنيا، أزهر أسيوط، الجامعة البريطانية والألمانية، الشرطة، فاروس، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأكدت الهيئة على عدة تعليمات لحضور المقابلة الشخصية، منها:

- التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

- التأكيد على ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وإرتداء الكمامة والفيس شيلد.