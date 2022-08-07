المصرية للاتصالات: استعادة خدمات الاتصالات فى مطروح ومناطق بالطريق الساحلى

كتبت هبة السيد

نجحت الشركة المصرية للاتصالات فى استعادة خدمات الاتصالات بشكل كامل فى مرسى مطروح وبعض المناطق بالطريق الساحلي.

وكانت الشركة قد تعرضت لأعطال فنيه بكابلات الألياف الضوئية فى مسارات الطريق الساحلى بالضبعة سيدى عبد الرحمن على طريق اسكندرية مطروح وكذلك مارينا الطريق التبادلى، نتيجة اتلاف تلك المسارات بسبب أعمال مدنية فيها ما نتج عنه تأثر خدمات الاتصالات التى تغذيها تلك الكوابل.

وتؤكد الشركة المصرية للاتصالات على حرصها الشديد على تقديم خدمات متميزة ومستقرة لعملائها وتقوم بنشر عدد كبير من فرق العمل الفنيه للتعامل الفورى مع أى اتلاف أو أعطال قد تحدث لشبكاتها ولاستعادة الخدمة فى أسرع وقت ممكن.