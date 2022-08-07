اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات لعامل لحيازته هيروين بقصد الاتجار فى الشرقية

الأحد، 07 أغسطس 2022 10:34 ص
المشدد 10 سنوات لعامل لحيازته هيروين بقصد الاتجار فى الشرقية المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة
الشرقية فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لادانته فى القضية رقم 5580 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أولاد صقر حيازة مخدر الهيروين. 

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة و المستشار الدكتور مصطفي بلاسي ، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية ليوم 8 من شهر يونيه المنصرم من العام الحالى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مامور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود معلومات عن  قيام" محمود أ ع " مقيم دائرة مركز أولاد صقر، بالاتجار فى الماد المخدرة عقار الهيروين.

عقب تقنين الاجراءت اللازمة واذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من مباحث المركز، برئاسة الرائد هانى صفوت،  من ضبط المتهم بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وسلاح نارى وطلقة من ذات العيار  تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالت المتهم محبوسا إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

 
 

 

 

 


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