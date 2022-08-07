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المحكمة الدستورية تقضى بصحة إشهار المحررات بطريق الإيداع

الأحد، 07 أغسطس 2022 01:16 م
المحكمة الدستورية تقضى بصحة إشهار المحررات بطريق الإيداع المحكمة الدستورية - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 40 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى.

وتنص المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشان الشهر العقارى على: استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية، المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق.


المحكمة الدستورية

طريق الايداع بالشهر العقارى

الشهر العقارى

المحررات

القانون رقم 114 لسنة 1946



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