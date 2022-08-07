اليوم السابع
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المتحف القومى للحضارة ينظم ورشة عن فن الأويما

الأحد، 07 أغسطس 2022 08:49 م
المتحف القومى للحضارة ينظم ورشة عن فن الأويما متحف الحضارة
كتب محمد أسعد

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تحت عنوان "اكتشف فن الأويما" نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ورشة تراثية بالتعاون مع مؤسسة القلم لفن الخط العربي، لتعليم حرفة الأويما.
 
وأشارت فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن حرفة الأويما تعد من أشهر وأهم الحرف التراثية في مصر وهي عبارة عن النحت والحفر الهندسي والزخرفي والكتابة على الخشب، مضيفة أنه تم خلال الورشة عرض حي لبعض النماذج والقطع الفنية المنفذة بهذا الفن بأيدي فنانين مصريين وشرح كيفية تصميم الزخارف والكتابات والأدوات التي نفذت بها.
 
ومن جانبها قالت نانسي عمار أخصائي تراث أول وتواصل حضاري بالمتحف، أنه شارك بالورشة عدد من زوار المتحف، والذين تعرفوا على التقنيات والأدوات المستخدمة في فن النحت على الخشب، كما قام الفنان نادر على والذي يعد واحدا من أشهر من فناني حرفة الأويما بتصميم قطعة فنية من الخشب أمام الزوار الذين أعربوا عن سعادتهم بتجربة النحت المباشر على الخشب والتعرف أكثر عن هذه الحرفة. 
 
وأضافت منار حسن أخصائي تراث أول وتواصل حضاري أنه تم تسليم جميع المشاركين من الفنانين شهادات تقدير مقدمة من المتحف القومي للحضارة المصرية.

وزارة السياحة والآثار

الاثار المصرية

متحف الحضارة



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