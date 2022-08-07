اليوم السابع
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الأحد، 07 أغسطس 2022 10:18 م
أكرم القصاص
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الكويت تستنكر اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك

الأحد، 07 أغسطس 2022 10:00 م
الكويت تستنكر اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك المسجد الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها لاقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها. 


وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم الأحد، أن هذه الاعتداءات المتواصلة مدعاة لزيادة العنف والتوتر وتهديد للاستقرار، مشددة على مطالبة دولة الكويت للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته للجم تلك الاعتداءات ووضع حد لها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدساته.


الاحتلال الإسرائيلى

المسجد الأقصى

فلسطين

غزة

العدوان على غزة



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