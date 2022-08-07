اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 01:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: 270 مليون جنيه تكلفة محطات محولات المونوريل بالشيخ زايد

الأحد، 07 أغسطس 2022 01:00 ص
الكهرباء: 270 مليون جنيه تكلفة محطات محولات المونوريل بالشيخ زايد مونوريل - أرشيفية
كتبت ــ رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم حالياً بتوفير التغذية الكهربائية لمحطة محولات مونوريل الشيخ زايد من خلال محطة محولات جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول GIS بمنطقة كهرباء القاهرة، مؤكدا أن هذه الأعمال تتم  فى إطار جهود الدولة بكافة مؤسساتها للانتهاء من مشروع المونوريل الذى يعد من أحدث وسائل النقل الكهربائى في العالم وسيكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة فى المواصلات العامة فى مصر وبما يتوافق مع معايير المحافظة على البيئة.
 
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكابلات التى سيتم توريدها وتركيبها أرضية جهد 66  ك .ف من النوع XLPE وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها بنظام تسليم المفتاح لربط محطة محولات  مونوريل زايد جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول  GIS / زايد 220 بطول مسار حوالى 15 كم بكابلات من النوع XLPE قطاع (1× 800 مم2) بمنطقة كهرباء القاهرة، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى  236 مليون جنيه مصرى ، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى  8 شهور من تاريخ إخطار القبول.
 
وأشار المصدر، إلى أنه جارى توريد و تركيب الكابلات الأرضية جهد 66  ك .ف من النوع XLPE وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها بنظام تسليم المفتاح لربط محطة محولات  مونوريل زايد جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول  GIS / توليد أكتوبر1 بطول مسار حوالى 2  كم بكابلات من النوع XLPE قطاع (1× 800 مم2) بمنطقة كهرباء القاهرة، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى35 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى  3 شهور من تاريخ اخطار القبول ، و يتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

القطار الكهربائي

المونرويل



الموضوعات المتعلقة

306.8 مليار جنيه استثمارات لقطاع النقل.. القطار الكهربائى والمونوريل فى المقدمة

الخميس، 04 أغسطس 2022 03:00 ص

اقتراح برلمانى بإدراج الواحات البحرية ضمن خطة القطار الكهربائى السريع

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 04:00 م

شاهد أحدث صور لتنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائى من حلوان للعاصمة الإدارية

الإثنين، 01 أغسطس 2022 02:00 م

أهمية محطة العين السخنة بشبكة القطار الكهربائى السريع.. إنفوجراف

الأحد، 31 يوليه 2022 06:32 م

النقل: الرئيس وجه بتدشين الخط الأول للقطار الكهربائى السريع 7 نوفمبر المقبل

السبت، 30 يوليه 2022 04:30 م

تفاصيل الخط الأول للقطار الكهربائى السريع "العين السخنة – العلمين - مطروح" ..إنفوجراف

الجمعة، 29 يوليه 2022 08:00 ص

القطار الكهربائى السريع نقلة كبيرة فى وسائل النقل بمصر.. محطاته تظهر تقدم المشروع.. "حدائق أكتوبر" حلقة الوصل بين الخطين الأول والثانى.. و"العاصمة المركزية" مركز لوسائل النقل المختلفة.. صور

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 08:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة