الكهرباء: 270 مليون جنيه تكلفة محطات محولات المونوريل بالشيخ زايد

كتبت ــ رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم حالياً بتوفير التغذية الكهربائية لمحطة محولات مونوريل الشيخ زايد من خلال محطة محولات جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول GIS بمنطقة كهرباء القاهرة، مؤكدا أن هذه الأعمال تتم فى إطار جهود الدولة بكافة مؤسساتها للانتهاء من مشروع المونوريل الذى يعد من أحدث وسائل النقل الكهربائى في العالم وسيكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة فى المواصلات العامة فى مصر وبما يتوافق مع معايير المحافظة على البيئة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكابلات التى سيتم توريدها وتركيبها أرضية جهد 66 ك .ف من النوع XLPE وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها بنظام تسليم المفتاح لربط محطة محولات مونوريل زايد جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول GIS / زايد 220 بطول مسار حوالى 15 كم بكابلات من النوع XLPE قطاع (1× 800 مم2) بمنطقة كهرباء القاهرة، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 236 مليون جنيه مصرى ، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 8 شهور من تاريخ إخطار القبول.

وأشار المصدر، إلى أنه جارى توريد و تركيب الكابلات الأرضية جهد 66 ك .ف من النوع XLPE وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها بنظام تسليم المفتاح لربط محطة محولات مونوريل زايد جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول GIS / توليد أكتوبر1 بطول مسار حوالى 2 كم بكابلات من النوع XLPE قطاع (1× 800 مم2) بمنطقة كهرباء القاهرة، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى35 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 3 شهور من تاريخ اخطار القبول ، و يتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة.