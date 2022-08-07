القومية للاستشعار عن بعد: مصر تعمل على توطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية

قال الدكتور محمد بيومى زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن الطاقة هى أحد الأهداف التنموية المستدامة فى الدولة المصرية، حيث أولت مصر هذا الملف اهتمام بالغ، وسعت لتوطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية.

وأشار، خلال لقاء خاص مع الإعلامى عمرو عبدالحميد ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الطاقة الشمسية من أهم الطاقات المتجددة والتى يمكن استخدامها فى التنمية المستدامة، خاصة وأن الدولة تنفذ مشروعات جبارة فى قطاع توسيع الرقعة الزراعية.

وأوضح أن كمية الطاقة الشمسية التى تسقط على الأرض تبلغ 174 ألف مليون مليون أو "بيتا وات" وهى كمية هائلة، حيث أن كمية الطاقة الشمسية المتساقطة على سطح الأرض فى دقيقة واحدة تكفى لكل الاستخدامات للطاقة فى جميع المراحل المختلفة لمدة عام.

وأضاف أن مصر من أكثر الدول تميزا فى المناخ، ومتوسط عدد سطوع الشمس فى الصيف والشتاء تتراوح من 10 إلى 12 ساعة، حيث تستهدف الدولة المصرية استخدام الطاقة الخضراء، ولهذا تعمل على توطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وتم توقيع اتفاقية مع الصين بهذا الصدد فى 2015، حيث تصنع مصر حاليا الخلايا الشمسية.