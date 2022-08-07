اليوم السابع
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القرم: تمديد العمل بالمستوى الأصفر لخطر التهديد الإرهابى حتى 14 أغسطس

الأحد، 07 أغسطس 2022 09:21 م
القرم: تمديد العمل بالمستوى الأصفر لخطر التهديد الإرهابى حتى 14 أغسطس جانب من الحرب بين روسيا واوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت سلطات سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم تمديد العمل بالمستوى الأصفر لخطر التهديد الإرهابي حتى 14 أغسطس، بعد هجوم طائرة بدون طيار على مقر أسطول البحر الأسود في 31 يوليو، وفقا لروسيا اليوم.
 
 
وقالت سلطات المدينة إن المستوى المرتفع الأصفر للتهديد الإرهابي في مدينة سيفاستوبول قد تم تمديده لمدة أسبوع حتى 14 أغسطس، حيث دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ يوم الأحد 31 يوليو، بعد هجوم بطائرة بدون طيار على مقر أسطول البحر الأسود.
 
 
وقال حاكم المدينة ميخائيل رازفوجيف إن المدينة حاليا في خط المواجهة.
 

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