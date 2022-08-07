"الطيران السعودي": سقوط طائرة من طراز (HZ-SAL) بمنطقة عسير

وأوضح المكتب في بيان له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلته قناة (الإخبارية) السعودية، أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضي بجانب مهبط الطائرات التابع لنادي الطيران بالحريضه قرابة 30 مترا داخل البحر.

وأشار إلى أنه تم إنقاذ قائد الطائرة ومرافقيه من قبل حرس الحدود، وتم نقلهم إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها ، كما تم إخراج الطائرة من البحر، حيث تعرضت لأضرار جسيمة، وفور ذلك باشر مكتب تحقيقات الطيران في إجراءات التحقيق للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.

ووثق مقطع فيديو لحظة سقوط الطائرة أثناء إقلاعها واختلال توازنها، ما أدى لسقوطها في مياه ساحل البحر الأحمر في مركز الحريضة، فيما نجا طاقمها الذي تعرض لإصابات طفيفة.