اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصين تعلن اعتزامها تنظيم تدريبات عسكرية "منتظمة"بمضيق تايوان

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:16 م
الصين تعلن اعتزامها تنظيم تدريبات عسكرية "منتظمة"بمضيق تايوان الجيش الصينى - صورة أرشيفية
وكالات

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قال الجيش الصيني، الأحد، إنه سيجري من الآن فصاعداً تدريبات عسكرية "منتظمة" على الجانب الشرقي للخط الفاصل في مضيق تايوان، حسبما قال موقع الشرق الإخبارى فى شريط عاجل.

وكان قد أطلق الجيش الصيني، مقذوفات باتجاه مضيق تايوان، وتم رصد عدة مقذوفات صغيرة تطلق من قرب منشآت عسكرية وتحلق في السماء مخلفة دخانا أبيض ودويا.

وحسب ما نقلته وكالات أنباء عالمية، جاء ذلك في إطار المناورات العسكرية التي بدأها الجيش الصيني حول تايوان، وأكدتها وسائل إعلام رسمية في بكين.

وأعلنت القناة التلفزيونية الصينية الحكومية (سي سي تي في) بدء أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط تايوان، مؤكدة في رسالة عبر شبكة "ويبو" للتواصل الاجتماعي، أن "التدريبات بدأت".


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