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الصحة: يمكن تلقى تطعيم الجرعة الثانية للقاح كورونا فى أى مركز دون حجز مسبق

الأحد، 07 أغسطس 2022 03:33 م
الصحة: يمكن تلقى تطعيم الجرعة الثانية للقاح كورونا فى أى مركز دون حجز مسبق تطعيم المواطنين بلقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن تلقى تطعيم الجرعة الثانية للقاح كورونا فى أى مركز، دون الحاجة للحجز المسبق.
 
وأكدت الوزارة، أن الجرعة التنشيطية تضمن للمواطن نسبة أمان أعلى من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ترفع مناعة الجسم فى مواجهة المتحورات الجديدة، لافتة إلى أن الحصول على الجرعات التنشيطية للقاح كورونا من الأمور الهامة لاستمرار تنشيط المناعة المكتسبة من اللقاح .  
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 

 
 

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