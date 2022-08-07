الصحة توضح فوائد لبن الأم للأطفال المبتسرين.. اعرف التفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد لبن الأم للأطفال المبتسرين مؤكدة أنه غنى بالبروتين والأجسام المناعية واللاكتوفريين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لبن الأم يحمى الأطفال المبتسرين من الاصابات المرضية الخطيرة، كما أن لبن الأم يحتوى على بروتينات سهلة الهضم .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الرضاعة الطبيعية تزيد من الترابط العاطفى بين الأم والطفل، وتجعله يشعر بالأمان، كما لها دور فى تقوية المناعة وحمايتهم من الأمراض المعدية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يساهم الاقتصار على الرضاعة الطبيعية فى الحد من وفيات الرضع الناجمة عن أمراض الطفولة الشائعة مثل الإسهال والالتهاب الرئوى ويساعد على الشفاء من الأمراض بسرعة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الرضاعة الطبيعية المطلقة تتمثل فى الاكتفاء برضاعة الطفل بلبن الأم فقط دون إدخال أعشاب أو ألبان صناعية لضمان حصول الرضيع على كافة العناصر الغذائية الموجودة فى لبن الأم.