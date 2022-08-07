الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا غزة إلى 32 بينهم 6 أطفال

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا غزة إلى 32 بينهم 6 أطفال.

وحسب موقع العين الإخبارى، أشارت إلى أنه منذ بدء الهجمات الإسرائيلية، أعلنت الوزارة رفع جاهزيتها والاستعداد في كافة المستشفيات وخاصة أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة ومحطات الإسعاف.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه نفذ غارات جديدة على مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

وقال الجيش في بيان "قامت مروحيات حربية وطائرات أخرى باستهداف مستودعيْ أسلحة بحرية تموضعها في منازل نشطاء من القوة البحرية لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".