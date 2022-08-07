الشرطة الباكستانية: مقتل وإصابة 8 أشخاص في إطلاق نار

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أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأحد، مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين جراء إطلاق نار استهدف سياسيا محليا بإقليم "خيبر بختنخوا".



وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية أن السياسي مالك لياقات خان أصيب في الهجوم الذي وقع ليلا وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، لافتة إلى أن شرطيين اثنين بين القتلى.. فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار حتى الآن.



وطوقت قوات الشرطة المنطقة بعد الهجوم وبدأت عمليات البحث في المنطقة، وفتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.



وقال سكان محليون "إن بعض المسلحين فروا إلى أفغانستان واستمروا في أعمالهم الإرهابية من الدولة المجاورة".