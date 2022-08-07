اليوم السابع
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السيطرة على 20 حريقا في إقليم "موربيهان" شمال غرب فرنسا

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:08 م
السيطرة على 20 حريقا في إقليم "موربيهان" شمال غرب فرنسا حرائق الغابات
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت محافظة إقليم "موربيهان" الواقع في منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا، السيطرة على الحرائق العشرين التي ضربت الإقليم منذ مساء أمس السبت.
 
وقالت المحافظة - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد - إنه تم السيطرة على آخر حرائق في بلدية "لوكوال- ميندون" و"إردفن"، كما أنه سيتم تقليص عدد رجال الإطفاء في موربيهان تدريجيا مع وضع مراقبة معززة لمواقع الحرائق.
 
وأضافت القناة أن 75 هكتارا من المناطق الطبيعية في موربيهان قد دمرت واستغرق الأمر حشد 430 من رجال الإطفاء و الدفع بـ 120 سيارة إطفاء، مشيرة إلى أن هذه الحرائق لم تتسبب في وقوع إصابات ولكن في "إردفن"، تم إجلاء 300 شخص يقيمون في 30 منزلا وقلعة بما في ذلك مساكن ومخيم، كما اضطر سكان منزلين في "لوكوال ميندون" إلى مغادرة أماكن إقامتهم، وأنه لم يعرف حتى الآن مصدر هذه الحرائق.
 
 

فرنسا

حرائق فرنسا

ارتفاع درجة الحرارة



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