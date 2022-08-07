السيطرة على حريق فى وحدة سكنية بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب فى وحدة سكنية بمدينة أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد نشوب حريق في وحدة سكنية بعقار مكون من طابقين، ملك عبدالرؤوف خلف، 37 عاما، صاحب محل كمبيوتر، بمنطقة شارع الإصلاح في أبوتشت، وانتقلت قوة من الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء الديب، وتم السيطرة على الحريق، الذى تسبب فى تلف محتويات الوحدة السكنية وتم تحرير محضر بالواقعة والسيطرة علي الحريق دون إصابات.