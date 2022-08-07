السلطات السورية ترفع سعر البنزين المدعوم مجددا

كتب ـ أحمد جمعة

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، قرارا حددت بموجبه سعر لتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم.

وأكدت الوزارة، أن سعر لتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية بـ 2500 ليرة سورية، وسعر الليتر أوكتان 90 بسعر التكلفة 4000 ليرة سورية، وسعر لتر أوكتان 95 بـ 4500 ليرة سورية للتر الواحد.

ودعت الوزارة في بيان صحفى لها أصحاب المحطات إلى الإعلان عن أسعار ونوعية البنزين بشكل واضح ومقروء، مشيرة إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل، موضحة أن هذا القرار يأتي بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط، وضمانا لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.