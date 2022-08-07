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السكة الحديد تعدل تركيب قطارى 890 و891 مكيف القاهرة ـ سوهاج والعكس

الأحد، 07 أغسطس 2022 10:38 ص
السكة الحديد تعدل تركيب قطارى 890 و891 مكيف القاهرة ـ سوهاج والعكس قطارات السكة الحديد
كتب ــ سيد الخلفاوى

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قررت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب قطارى 890 / 891 مكيف (أسبانى)  القاهرة / سوهاج والعكس، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء القادم الموافق 10 / 8 / 2022، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.
 
أولاً : اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 / 8 / 2022 تعديل تركيب قطار 890 مكيف القاهرة / سوهاج ليكون بالتركيب الآتى : [ 10 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة بوفيه تهوية ديناميكية ووقاية ].
 
ثانياً: اعتباراً من يوم الخميس الموافق 11 / 8 / 2022 تعديل تركيب قطار 891 مكيف سوهاج / القاهرة على أن يكون بنفس التركيب الوارد به قطار 890 .
 
 
 
 

السكة الحديد

قطار القاهرة سوهاج

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