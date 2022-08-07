السجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعاطل لحيازته 94 تذكرة هيروين بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، بعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار وضاح محمد عبد السلام، والمستشار جلال فتحي أحمد عمار، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم، بالسجن سنة للمتهم "ن. ال .ا" وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه الاتجار في المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6279 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الجمرك يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك أنها توصلت لقيام المتهم " ن.ال.إ" عاطل بالاتجار بالمخدرات وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض عليه أثناء مشادة مع أحد عملائه وبتفتيشه عثر بحوزته علي 94 لفافة هيروين تسمي " تذكرة " وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.