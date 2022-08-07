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الرئيس الفلسطينى يرحب بجهود مصر الحثيثة لوقف إطلاق النار فى غزة

الأحد، 07 أغسطس 2022 11:45 م
الرئيس الفلسطينى يرحب بجهود مصر الحثيثة لوقف إطلاق النار فى غزة محمود عباس الرئيس الفلسطيني
كتب محمود رضا الزاملى

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رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالجهود الحثيثة التي بذلتها جمهورية مصر العربية، التي أدت إلى وقف العدوان على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، جاء ذلك نقلا عن "إكسترا نيوز".

وثمَّن الرئيس الفلسطيني مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصلة في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، معتبرًا أن هذه الجهود تساهم في تهدئة الأمور ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة هذا العدوان سواء في القدس أو غزة أو في باقي الأراضي الفلسطينية.

ونجحت الدولة المصرية فى إقرار وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بعد اتصالات مكثفة مع حركة الجهاد الإسلامى والجانب الإسرائيلى، وتكللت التحركات المصرية بالنجاح فى وقف نزيف الدم فى غزة، وذلك وسط حالة من الترحيب الشعبى والرسمى فى الأراضى الفلسطينية.


الرئيس الفلسطيني

مصر

غزة

العدوان

وقف إطلاق النار

فلسطين



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