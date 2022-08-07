الذهب يخالف الجميع والبورصة المصرية تربح 6.6 مليار جنيه.. نشرة اقتصادية

كتب مؤنس حواس

قدم تلفزيون اليوم السابع تغطية اقتصادية لمجريات الأخبار الاقتصادية والتى من بينها تداولات البورصة وأسعار الذهب وسعر النفط والغاز وأسواق العملات والبداية مع العناوين..

البورصة تربح 6.6 مليار جنيه بجلسات الأحد

الذهب يقفز 10 جنيهات رغم الإجازة الأسبوعية

النفط يواصل الهبوط فى البورصة العالمية

استقرار أسعار العملات فى مصر والدولار فوق 19 جنيها

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقى 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.598 مليار جنيه.

وإلى أسواق المعادن الثمينة:

أسعار الذهب فى مصر اليوم تسجل ارتفاع ملحوظ بـ 10 جنيهات رغم الإجازة الأسبوعية

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 926 جنيها.

عيار 21 سجل 1080 جنيها.

عيار 24 سجل 1234 جنيها.

الجنيه الذهب 8640 جنيها.

وإلى ملف العملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 19.08جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 19.35 للشراء، 19.62 جنيه للبيع، أما الريال السعودى سجل 5.06 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

وسجلت أسعار العملات العربية استقرار ملحوظ أمام الجنيه حيث سجل الريال السعودى 5.02 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتى 5.12 جنيها للشراء و5.14 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى 59.82 جنيها للشراء و62.46 جنيها للبيع.

أسعار النفط:

سجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمى برنت بحوالى 11%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بحوالى 8%.

وسجلت أسعار النفط 94.92 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 89.01 دولار للبرميل.