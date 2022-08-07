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الدكتور محمد عمران يعود لمنصبه أستاذا بكلية الدراسات بالأكاديمية العربية للعلوم

الأحد، 07 أغسطس 2022 01:16 م
الدكتور محمد عمران يعود لمنصبه أستاذا بكلية الدراسات بالأكاديمية العربية للعلوم الدكتور محمد عمران
كتب هانى الحوتى

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يعود الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا، إلى العمل أستاذا للتمويل بكلية الدراسات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بعد 5 أعوام من إدارة الهيئة نجح خلالها في تطوير العديد من الخدمات المالية غير المصرفية.
 
وسبق أن شغل محمد عمران منصب نائب رئيس البورصة لمدة 4 أعوام من الفترة 2006 وحتى 2010 ثم رئيسًا للبورصة خلال الفترة من سبتمبر 2011 حتى قبل ثورة يونيو 2013، ورفض العمل في حكم الإخوان، ثم عودته مرة أخرى منذ أغسطس 2013 حتى يونيو 2017، كما شغل منصب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوي وأستاذًا للتمويل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، كما عمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين للعمليات لمدة عام .
 
وحصل" عمران" على درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة القاهرة، وشهادة الدكتوراة في التمويل من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة.

محمد عمران

الرقابة المالية

البورصة

رحيل محمد عمران



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