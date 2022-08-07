اليوم السابع
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الدفاع الروسية: إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية

الأحد، 07 أغسطس 2022 01:01 م
الدفاع الروسية: إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 8 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية. 

 

وأفاد بيان للدفاع الروسية اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة تقوم بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح دون المساس بالسكان المدنيين.

 

كان الجيش الروسي أكمل المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث قلص بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس، على حد قولها.

 

وتستمر منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذه الدولة.

 


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