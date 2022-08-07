اليوم السابع
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الأحد، 07 أغسطس 2022 07:07 ص
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الداخلية تتصدى للجشع وتضبط مليون لتر وقود مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

الأحد، 07 أغسطس 2022 07:00 ص
الداخلية تتصدى للجشع وتضبط مليون لتر وقود مدعم قبل بيعه في السوق السوداء مباحث التموين-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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 شنت مباحث التموين حملات رقابية على الأسواق، أسفرت عن ضبط (44432  قضية تموينية متنوعة)، جاء أبرزها ضبط (124) قضية أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 13054إسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم (1762290جنيها) وضبط (81) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (1396550 لترا).
 
وأثمرت الجهود عن ضبط (459) قضية استيلاء على الدعم، بمضبوطات بلغت (795,210 طن– 1385548 لترا -  769 عبوة –  101589 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة وضبط (33) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (120٫518 طن –  357734 عبوة) وضبط (11156) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية .. بمضبوطات بلغت (916,113 طن – 500 لتر – 131807 عبوة – 344120 قطعة).
 
 

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