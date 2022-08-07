الخارجية الألمانية تعرب عن قلقها البالغ من التطورات الأخيرة فى غزة

كتبت: هناء أبو العز

أعربت ألمانيا، عن قلقها البالغ من التطورات الأخيرة في غزة وإسرائيل، مؤكدة أهمية منع المزيد من التصعيد والحفاظ على أكبر قدر ممكن من ضبط النفس.

وقالت الخارجية الألمانية، في تغريدة نشرها المركز الألماني للإعلام في العالم العربي: "نشاطر أقارب ضحايا المدنيين أحزانهم، وقلوبنا مع كل من يخشى على حياة أحبائه وصحتهم في هذه الساعات".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان نقلته لوكالة الفلسطينية، إن استمرار العدوان الإسرائيلي سواء في المسجد الأقصى المبارك أو قطاع غزة أو جنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، ويمثل محاولة إسرائيلية لدفع الأمور نحو التصعيد والمزيد من أجواء التوتر

وأوضح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يواصل جهوده مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد جلسة خاصة لمناقشة الحرب على قطاع غزة يجب أن يقف عند مسؤولياته وأن يوقف هذا العدوان.

وطالب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي قبل فوات الأوان.