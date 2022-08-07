اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 02:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمحل فى بنها دون خسائر بشرية.. صور

الأحد، 07 أغسطس 2022 02:05 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمحل فى بنها دون خسائر بشرية.. صور آثار الحريق
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمحل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وبفضل جهود رجال الحماية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، اخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة من بنشوب حريق بمحل بدائرة شرطة ثان بنها.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين نشوب حريق بمحتويات المحل، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتولت النيابة التحقيق.

 

اثار الحريق
اثار الحريق

 

المحل من الخارج
المحل من الخارج

 

بعد السيطرة على الحريق
بعد السيطرة على الحريق

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 


اخبار القليوبية

امن القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

حريق بمحل

قسم ثان بنها

سيارات إطفاء

حريق



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة