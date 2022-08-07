الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمحل فى بنها دون خسائر بشرية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمحل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وبفضل جهود رجال الحماية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، اخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة من بنشوب حريق بمحل بدائرة شرطة ثان بنها.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين نشوب حريق بمحتويات المحل، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتولت النيابة التحقيق.



اثار الحريق



المحل من الخارج



بعد السيطرة على الحريق