الحكم بالإعدام على ربة منزل وعشيقها قتلا الزوج بشومة فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف- محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد وبإجماع الآراء، بإعدام المتهمة "س.م.ح" 37 سنة ربة منزل وعشيقها "س.م.أ" حلاق شنقا، بعد اتهامهما بقتل المجنى عليه "خ.م.ع" زوج المتهمة الأولى بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى وعضوية المستشارين شريف أحمد سعيد وامين لظمى يلانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعةد أحداث القضة الى عام 2018 بدائرة مركز طهطا ندما تلقت أجهزة الامن بلاغا بالعثور على جثة المجنى عيه وبها عدة اصابات بالرأس وفارق الحياة ، وطشفت عدها بالزواج وقررا التخلص من المجنى عليه وتم استدراجه وانهالا عليه بعصا شوم على راسة حتى لقى مصرعه فى الحال.

وبعد تقنين الاجراءات، تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت احالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.