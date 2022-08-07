اليوم السابع
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الحديد والصلب في الأسواق.. ترقب إعلان أسعار أغسطس هذا الأسبوع

الأحد، 07 أغسطس 2022 06:00 ص
الحديد والصلب في الأسواق.. ترقب إعلان أسعار أغسطس هذا الأسبوع الحديد _ صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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يترقب سوق التجزئة إعلان أسعار الحديد والصلب في الأسواق لشهر أغسطس الجاري خلال هذا الأسبوع، بعد خفض الأسعار في الشهر الماضي 500 جنيه للطن.

أسعار الحديد اليوم.. 

 

سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا 
 
سعر السويس للصلب 17570 جنيها 
 
سعر بيشاى للصلب 17500 جنيها 
 
حديد المصريين 17570 جنيها 
 
الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن.
 
حديد الجارحى 17300 جنيها 
 
حديد المراكبى 17550 جنيهًا 
 
مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن
 
 
تترقب أسواق التجزئة إعلان أسعار الحديد والصلب لشهر أغسطس 2022 وسط توقعات بإمكانية هبوط محدود فى سعر طن الحديد بالسوق المصرى، في ظل توقعات بنك "جولدمان ساكس" هبوط سعر خام الحديد 70 دولاراً و85 دولاراً للطن، على التوالي، من 90 دولاراً و110 دولارات للطن خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر القادمة.
 
 

الحديد

الحديد والصلب

أسعار الصلب

سعر الحديد والصلب



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