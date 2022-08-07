الحبس سنة مع الشغل للمتهمين بمحاولة استخدام طفل قربانا لفتح مقبرة في فاقوس

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنح فاقوس الجزئية بمحافظة الشرقية، بمعاقبة المتهمين في واقعة تعريض حياة طفل للخطر، واتهام أسرة الصغير للمتهمين بـ سقايته مياه تحتوي على طلاسم وتعاويذ، تمهيدًا لتقديمه وذبحه، لأجل تقديمه كقربان لفتح مقبرة أثرية في قرية الدميين التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، وذلك غيابيًا، بالحبس لمدة سنة واحدة، وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضية رقم 13477 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفل محمود ال م، 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مقيم بقرية الدميين التابعة لمركز شرطة فاقوس، يتهمون فيه كلًا من: م ص ال، وزوجته كريمة أ ال، وشقيق الزوج بالاعتداء على نجلهم وتعريض حياته للخطر، وذلك عن طريق سقايته مياه تحتوي على طلاسم وتعاويذ تمهيدًا لتقديمه وذبحه لأجل تقديمه كقربان لفتح مقبرة أثرية في قرية الدميين التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على جهات التحقيق بمركز شرطة فاقوس قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنح فاقوس، التي أصدرت حكمها المتقدم بحبس المتهمين سنة مع الشغل، وكفالة 5000 جنيه مصري لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية.