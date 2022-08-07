الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء مكتب ترجمة في محكمة النقض

كتب إبراهيم قاسم

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة النقض، ويكون مقره محكمة النقض في دار القضاء العالي بالقاهرة.

ويتعين إخطار مكتب الشئون القنصلية للأجانب والتصديقات التابع لوزارة الخارجية، ومكتب التصديقات التابع لوزارة العدل، بالموافقة على اعتماد الأوراق والمستندات المترجمة.

يذكر أن لجنة التطوير والميكنة بمحكمة النقض، أنشأت مكتبا للترجمة في محكمة النقض، لتقديم خدمة الترجمة المعتمدة لكافة المستندات للجمهور والمتقاضين، وذلك في إطار توجيهات القاضي محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، للجنة التطوير والميكنة بمحكمة النقض، حيث قامت اللجنة بتنفيذ اقتراحه بإنشاء مكتب للترجمة المعتمدة والذي صدر اليوم بموجبه قرار من المستشار عمر مروان وزير العدل باعتماد إنشاء مكتب للترجمة بمحكمة النقض لتقديم خدمة الترجمة المعتمدة لكافة المستندات للجمهور والمتقاضين.