اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 04:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء مكتب ترجمة في محكمة النقض

الأحد، 07 أغسطس 2022 03:53 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء مكتب ترجمة في محكمة النقض دار القضاء العالى -أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة النقض، ويكون مقره محكمة النقض في دار القضاء العالي بالقاهرة.

ويتعين إخطار مكتب الشئون القنصلية للأجانب والتصديقات التابع لوزارة الخارجية، ومكتب التصديقات التابع لوزارة العدل، بالموافقة على اعتماد الأوراق والمستندات المترجمة.

يذكر أن لجنة التطوير والميكنة بمحكمة النقض، أنشأت مكتبا للترجمة في محكمة النقض، لتقديم خدمة الترجمة المعتمدة لكافة المستندات للجمهور والمتقاضين، وذلك في إطار توجيهات القاضي محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، للجنة التطوير والميكنة بمحكمة النقض، حيث قامت اللجنة بتنفيذ اقتراحه بإنشاء مكتب للترجمة المعتمدة والذي صدر اليوم بموجبه قرار من المستشار عمر مروان وزير العدل باعتماد إنشاء مكتب للترجمة بمحكمة النقض لتقديم خدمة الترجمة المعتمدة لكافة المستندات للجمهور والمتقاضين.

 

قرار وزير العدل
قرار وزير العدل

 


قرار وزير العدل

مكتب ترجمة رسمية

محكمة النقض

الجريدة الرسمية

دار القضاء العالي

رئيس محكمة النقض



الموضوعات المتعلقة

قضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة تعود للسطح من جديد.. النيابة العامة تستجوب ممرضة صورت فيديو لجثمان الضحية.. دفاع المتهم يعد مذكرات الطعن على حكم إعدامه.. وآخر مهلة لتقديم الطعون لمحكمة النقض 5 سبتمبر

الخميس، 04 أغسطس 2022 04:46 م

أحكام لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض.. تعرف عليها

الخميس، 04 أغسطس 2022 04:30 ص

تعرف على خطوات إقامة الطعن المدنى أمام محكمة النقض وتكلفته

الخميس، 04 أغسطس 2022 03:30 ص

محكمة النقض تنشئ مكتبا لتقديم خدمة الترجمة المعتمدة لكافة المستندات

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 05:14 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة