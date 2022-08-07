اليوم السابع
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الأحد، 07 أغسطس 2022 04:14 م
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الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى ـ

الأحد، 07 أغسطس 2022 04:00 م
الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى ـ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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أدانت جامعة الدول العربية اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى اليوم الأحد. 
 
وحمل  جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام ، الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن السماح لقوى التطرف، ومن بينهم أعضاء كنيست، بإشعال الموقف على هذا النحو الخطير.
 
وأشار المتحدث إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تأتي تزامناً مع العدوان الغاشم على غزة، ومن شأنها الاسهام في إشعال الموقف وتوسيع دائرة المواجهات عبر تأجيج المشاعر واستفزاز الفلسطينيين، مُحملاً الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن تبعات هذه السياسة.
 

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