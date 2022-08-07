اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 04:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الثانية على الثانوية العامة بشمال سيناء: "قرآن الفجر سر تفوقى"

الأحد، 07 أغسطس 2022 04:49 م
الثانية على الثانوية العامة بشمال سيناء: "قرآن الفجر سر تفوقى" الطالبة مايا محمد عبد الوهاب
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الطالبة مايا محمد عبد الوهاب إبراهيم العيادى الحاصلة على المركز الثانى شعبة أدبى بشمال سيناء، بنسبة 85.8%‎ بمدرسة الشهيد علاء الريس بنات بالعريش، أن قرآن الفجر هو سر تفوقها .

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من منزلها بالعريش، أنها تبدأ يومها فجرا بعد الصلاة بالقرآن ثم الأذكار والمذاكرة طوال اليوم .

وأضافت أنها تعشق اللغة الإنجليزية لذلك طموحها للمستقبل أن تصبح مترجمة وستحاول الالتحاق بكلية الألسن.

وأشارت إلى أن لوالدتها دور مهم فى تفوقها فهى تشجعها يوميا وتلبى طلباتها .

وقالت إن جزءا من وقتها للدراسة وأيضا للدروس الخصوصية .

وقالت إنها لم تتوقع ان تحصل على المركز المتقدم، واليوم علمت أنها من الأوائل وهذا أسعدها وأسعد أسرتها الصغيرة.

 

وبدورها أكدت والدتها، أن ابنتها متفوقة فى اللغات وترك لها تقرير مصيرها الدراسى بما تريده.

 

وأضافت أنها كأم ومعلمة لغة إنجليزية تنصح كل أسرة لديها ابن او بنت فى الثانوية العامة أن تترك له خيار تقرير مصيره وعدم ربط هذا بالمجموع.

 

 


شمال سيناء

الثانوية العامة

سيناء

العريش



الموضوعات المتعلقة

محافظ الدقهلية يقرر النزول بتنسيق قبول الثانوي العام إلى مجموع 244 بدلا من 246

الأحد، 07 أغسطس 2022 04:06 م

نتيجة الثانوية العامة مش آخر الدنيا.. قصص نجاح بدأت بعد الـ 60%

الأحد، 07 أغسطس 2022 04:00 م

النائب تيسير مطر يعلن تنظيم احتفالية بحزب إرادة جيل لتكريم أوائل الثانوية العامة

الأحد، 07 أغسطس 2022 04:00 م

الدقهلية تحصد 3 مراكز بين أوائل الثانوية العامة على الجمهورية.. سوسن "الرابع مكرر أدبي": فخورة بتتويجي ضمن الأوائل وسألتحق بكلية الفنون الجميلة.. محمد "الثالث مكرر علمي علوم": كان نفسي والدي يشاركني فرحتي

الأحد، 07 أغسطس 2022 04:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة