الثانية على الثانوية العامة بشمال سيناء: "قرآن الفجر سر تفوقى"

شمال سيناء - محمد حسين

أكدت الطالبة مايا محمد عبد الوهاب إبراهيم العيادى الحاصلة على المركز الثانى شعبة أدبى بشمال سيناء، بنسبة 85.8‎%‎ بمدرسة الشهيد علاء الريس بنات بالعريش، أن قرآن الفجر هو سر تفوقها .

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من منزلها بالعريش، أنها تبدأ يومها فجرا بعد الصلاة بالقرآن ثم الأذكار والمذاكرة طوال اليوم .

وأضافت أنها تعشق اللغة الإنجليزية لذلك طموحها للمستقبل أن تصبح مترجمة وستحاول الالتحاق بكلية الألسن.

وأشارت إلى أن لوالدتها دور مهم فى تفوقها فهى تشجعها يوميا وتلبى طلباتها .

وقالت إن جزءا من وقتها للدراسة وأيضا للدروس الخصوصية .

وقالت إنها لم تتوقع ان تحصل على المركز المتقدم، واليوم علمت أنها من الأوائل وهذا أسعدها وأسعد أسرتها الصغيرة.

وبدورها أكدت والدتها، أن ابنتها متفوقة فى اللغات وترك لها تقرير مصيرها الدراسى بما تريده.

وأضافت أنها كأم ومعلمة لغة إنجليزية تنصح كل أسرة لديها ابن او بنت فى الثانوية العامة أن تترك له خيار تقرير مصيره وعدم ربط هذا بالمجموع.