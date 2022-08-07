التنمية المحلية: توفير 100 منفذ بيع للأسماك فى قرى ومراكز 14 محافظة

كتب ـ على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية للتوسع فى إقامة أكبر عدد من منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، موضحاً انه تم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لإقامة منافذ لبيع الأسماك كبديل عن اللحوم الحمراء بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل.

وأوضح شعراوى، فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى وتسخير كافة الإمكانيات لوصول السلع للمواطنين فى كافة القرى والمراكز بأسعار مناسبة، وذلك لضمان توفير حياة كريمة، لافتا إلى أنه تم توفير 100 منفذ فى 14 محافظة وهى: "القاهرة -الجيزة – الشرقية – المنوفية – القليوبية – الغربية – الأقصر – اسوان – الوادى الجديد – بنى سويف – الإسماعيلية – الإسكندرية – جنوب سيناء – البحر الأحمر"، تتنوع ما بين منافذ ثابتة بالأسواق أو سيارات متنقلة وأخرى ثابتة بالمجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة العامة لتجارة الجملة، ليتم تسويق كميات تصل إلى 40 طن يومياً بأسعار تنافسية.

وأشار شعراوى إلى أنه تم توفير 12 منفذاً بمحافظة القاهرة، و7 منافذ بمحافظة الجيزة، و16 منفذاً بمحافظة الشرقية، و 3 منافذ بمحافظة الغربية، و 4 منافذ بمحافظة الوادى الجديد، و13 منفذاً فى محافظة الإسماعيلية، و6 منافذ بمحافظة بنى سويف، و12 منفذاً بمحافظة الأقصر، و2 منفذ فى كل من محافظة جنوب سيناء ومحافظة أسوان، وعدد منفذ واحد فى كل من محافظة القليوبية ومحافظة البحر الأحمر وتم توزيع المنافذ فى الاماكن الحيوية بالمراكز والقرى فى المحافظات المشار إليها لسهولة وصول المواطنين إليها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن إنشاء هذه المنافذ ساهمت فى توفير فرص عمل للشباب حيث يقوم جهاز رعاية تشغيل الشباب بتوفير العمالة من الشباب الراغبين فى العمل بتلك المنافذ، موجهاً بضرورة تكثيف جهود المحافظات لتوفير منافذ جديدة تتبع التصميمات والرسوم المقدمة من جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية على أن تكون بشكل لائق وذلك لسد العجز فى المراكز والقرى وضرورة الاستعانة بالأسواق الموجودة فى نطاق المحافظة.