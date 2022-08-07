التعليم تحقق فى نتائج لطلاب ثانوية عامة بعد تداولها على السوشيال ميديا

رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منشورات متنوعة على مواقع السوشيال ميديا لمدارس فى محافظات الصعيد بأسماء عائلات معروفة وأبنائها فى الثانوية العامة ونتائجهم، وتؤكد الوزارة أنها تقوم بالتحقق من دقة المعلومات المنشورة وخلفياتها وقد تم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق فى هذه الادعاءات وغيرها وفى سير نظام الامتحانات فى هذه اللجان وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الرادعة فى حال ثبوت مخالفات للقانون من أى عنصر فى المنظومة التعليمية أو من مروجى معلومات مغرضة.

كذلك يتم تداول منشورات كثيرة تدعى أن هناك نتيجتين لنفس رقم الجلوس وهذا كذب ولا أساس له من الصحة وقد تحققنا من كل ما نشر وتبين كذبه عن طريق التزوير بالفوتوشوب أو البحث عن النتيجة فى مواقع مشبوهة لا علاقة لها بالنتيجة الرسمية وتهيب الوزارة بالجميع الرجوع إلى موقع الوزارة فقط للحصول على النتيجة الرسمية.