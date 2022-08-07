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التعليم العالى: نقدم كافة التيسيرات للطلاب من خلال موقع التنسيق الإلكترونى

الأحد، 07 أغسطس 2022 11:08 م
التعليم العالى: نقدم كافة التيسيرات للطلاب من خلال موقع التنسيق الإلكترونى الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إننا نقدم كافة التيسيرات للطلاب من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، مضيفا أن الوزارة أنهت جميع الإجراءات لاستقبال التنسيق للطلاب إلكترونيا. 
 
وأضاف  خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أنه لدينا نظم متعددة لقبول الطلاب فى الجامعات، مؤكدا أن تنسيق المرحلة الأولى من 89% حد أدنى لعلمى علوم و83% للشعبة الهندسية والأدبى 64%.
 
وتابع، أن المنظومة التعليمية فى الفترة الحالية تعمل بمنظومة حديثة ومطورة تواكب التطور التكنولوجى، ويساعد الطلاب فى تعرف الطالب بمنظومة التعليم العالى واختيار الكلية المناسبة له، وكذلك الجامعات الأهلية تسير على الجامعات المتطورة.
 
وأوضح، أنه لأول مرة اختبارات القطاع الطبى تتم فى القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية إلكترونى، ويتم على أثرها تقييم الطالب، وبتكلفة بلغت 11 مليار جنيه، وسهل فى اختبار عدد من الطلاب فى وقت واحد. 
 

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