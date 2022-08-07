التعليم العالى: لدينا 10 جامعات تكنولوجية تواكب التطور التكنولوجى العالمى

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أنه على الطلاب اختيار التخصص العلمى الحديث الذى يواكب التطورات العلمية مردفا: "وكلية قمة معدش الكلام ده"، وقبل اختيار الجامعة على الطالب الدخول على مواقع الجامعات لاختيار المنطقى له."

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن تنسيق المرحلة الأولى من 89% حد أدنى لعلمى علوم و83% للشعبة الهندسية والأدبى 64%، لافتا إلى أن المنظومة التعليمية فى الفترة الحالية تعمل بمنظومة حديثة ومطورة تواكب التطور التكنولوجى، ويساعد الطلاب فى تعرف الطالب بمنظومة التعليم العالى واختيار الكلية المناسبة له.

وتابع أن مصر دخلت من ضمن 100 جامعة عالمية، وهناك حملة لتوعية طلاب الثانوية العامة بخطوات التنسيق الإلكترونى، مؤكدا أنه لدينا جامعات أهلية 12 جامعة و10 جامعات تكنولوجية متاحة فى التنسيق لإكمال التعليم الفنى، وسوق العمل فى العالم على الجامعات التكنولوجية اقبال غير عادى.

وعن انطلاق مجموعة من الندوات المهمة للطلاب بعنوان "اختر كليتك"، يوم 10 أغسطس المقبل، من إسهامات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكد أنها تحدث توعية بالتخصصات العلمية ومعرفة الطلاب بمنظومة التعليم التى تم تحديثها، وإتاحة الجامعات فى منظومة التعليم العالى والبرامج الحديثة وسوق العمل، فهى شديدة الأهمية.