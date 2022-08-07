التضامن تستأنف صرف معاشات أغسطس من فروع بنك ناصر

كتب ــ مدحت وهبة

استأنفت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات أغسطس من فروع بنك ناصر الاجتماعى، ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بصرف المعاشات.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019، ضوابط وقواعد الحصول على "تعويض الدفعة الواحدة"، وحدد حالات حصول الموظفين والعاملين على هذا التعويض فى حالة انتهاء خدمتهم، ويستحق هذا التعويض فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش، كما يستحق التعويض عن مدد الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك وفقا للإجراءات التالية وفى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين، ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية مضروباً فى 12.