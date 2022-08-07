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التشيك تعلن قرب السيطرة الكاملة على حرائق الغابات

الأحد، 07 أغسطس 2022 02:17 م
التشيك تعلن قرب السيطرة الكاملة على حرائق الغابات حرائق الغابات
كتبت: هناء أبو العز

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 أعلن المتحدث باسم قوات الإطفاء في التشيك، اليوم الأحد، أنه من المنتظر أن تتم السيطرة الكاملة على حرائق الغابات المستعرة منذ قرابة أسبوعين بالحديقة الوطنية للبلاد، بحلول الأسبوع المقبل.
 
ونقل راديو "براج الدولي"، عن المتحدث باسم قوات الإطفاء في التشيك مارتن كافكا، قوله إنه سيتم الإعلان غدا عن موعد تسليم الحديقة للسلطات المعنية، وعن الجدول الزمني المبدئي لتقليل عدد رجال الإطفاء الذين يساهمون في مكافحة الحريق الذين يُقدرون بالمئات.
 
وأوضح أن تسليم أجزاء من الحديقة للسلطات المعنية لا يعني جاهزيتها لاستقبال الزوار في الوقت الحالي.
 
يشار إلى أن موجة من الارتفاع في درجات الحرارة تضرب أجزاء واسعة من أوروبا، مما سبب سلسلة من حرائق الغابات في عدة دول أوروبية منها فرنسا وإسبانيا إلى جانب التشيك.
 
 

حرائق الغابات

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التشيك

الحديقة الوطنية



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