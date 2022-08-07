اليوم السابع
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التخطيط: ارتفاع مؤشر طلبات التصدير الجديدة خلال شهر يوليو 2022 بـ 9%

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:00 ص
التخطيط: ارتفاع مؤشر طلبات التصدير الجديدة خلال شهر يوليو 2022 بـ 9% صورة ارشيفية
كتبت أسماء أمين

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سجلت  الصادرات المصرية أعلى مستوى لها عام 2021، وذلك بقيمة 43,6 مليار دولار، مقارنة ب 29,3 مليار دولار عام 2020، و 30,5 مليار دولار عام 2019، 29,3 مليار دولار عام 2018، 26,3 مليار دولار عام 2017، 22,5 مليار دولار عام 2016، 22 مليار دولار عام 2015، 27,6 مليار دولار عام 2014. حسب تقرير لوزارة التخطيط التخطيط والتنمية الاقتصادية 
 
واكد التقرير على ارتفاع كلا من مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة بنحو 5,5% و2,8%، فضلا عن انتعاش مؤشر طلبات التصدير الجديدة خلال شهر يوليو 2022، الذي صعد بمعدل حوالي 9%، ليبلغ 52,4 نقطة وذلك مقارنة بشهر يونيو 2022.
 
وحقق الميزان التجاري أفضل مستوى له منذ 7 سنوات، ويواصل تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، موضحا أداء الميزان التجاري في الفترة من 2014 إلى 2021، حيث سجل 39,8 مليار دولار عام 2021، و 41,1 مليار دولار عام 2020 ، و 46 مليار دولار عام 2019، 52,6 مليار دولار عام 2018، 40,3 مليار دولار عام 2017، 48,9 مليار دولار عام 2016، 52,4 مليار دولار عام 2015، 46,3 مليار دولار عام 2014 
 
 
 

الصادرات المصرية

الميزان التجاري

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اخبار الاقتصاد

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